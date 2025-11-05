Little Pepe Prijs (LILPEPE)
Little Pepe (LILPEPE) real-time prijs is $0.00115598. De afgelopen 24 uur werd er LILPEPE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00108802 en een hoogtepunt van $ 0.00126644, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LILPEPE hoogste prijs aller tijden is $ 0.052252, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.000033 is .
Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LILPEPE met -- veranderd in het afgelopen uur, -4.87% in de afgelopen 24 uur en +1.89% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.
De huidige marktkapitalisatie van Little Pepe is $ 115.60K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LILPEPE is 100.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 115.60K.
Vandaag is de prijswijziging van Little Pepe naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Little Pepe naar USD $ +0.0005712372.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Little Pepe naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Little Pepe naar USD $ 0.
|Periode
|Wijzigen (USD)
|Wijzigen (%)
|Vandaag
|$ 0
|-4.87%
|30 dagen
|$ +0.0005712372
|+49.42%
|60 dagen
|$ 0
|--
|90 dagen
|$ 0
|--
Little Pepe is the next evolution in meme coins, a freshly engineered variant of the iconic Pepe the Frog designed specifically for the modern crypto landscape. Born from the chaotic yet beloved world of internet memes, Little Pepe combines the whimsical spirit of Pepe with cutting-edge blockchain engineering optimized for speed, top-tier security, and ultra-low transaction fees. At its core is the $LILPEPE utility token, which powers a vibrant ecosystem built entirely on the Ethereum network. This isn't just another pump-and-dump meme; it's a community-driven movement aiming to usher in a new golden era for meme coins, where Pepe remains the undisputed king, but Little Pepe emerges as the agile prince—faster, cheaper, and meme-fueled to the max. We're talking about a token that thrives on viral energy, rewarding holders with real utility while keeping the fun alive through exclusive NFT drops, meme contests, and decentralized governance. In a sea of copycats, Little Pepe stands as a beacon for those who believe memes aren't just jokes—they're the future of finance.
|Tijd (UTC+8)
|Type
|Informatie
|11-05 17:18:00
|Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.
