BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Little Buck prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime LITTLEBUCK naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de LITTLEBUCK prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Little Buck prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime LITTLEBUCK naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de LITTLEBUCK prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over LITTLEBUCK

LITTLEBUCK Prijsinformatie

Wat is LITTLEBUCK

LITTLEBUCK officiële website

LITTLEBUCK tokenomie

LITTLEBUCK Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Little Buck logo

Little Buck Prijs (LITTLEBUCK)

Niet genoteerd

1 LITTLEBUCK naar USD live prijs:

--
----
-5.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Little Buck (LITTLEBUCK) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:13:23 (UTC+8)

Little Buck (LITTLEBUCK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.12%

-3.74%

-23.63%

-23.63%

Little Buck (LITTLEBUCK) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er LITTLEBUCK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LITTLEBUCK hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LITTLEBUCK met -0.12% veranderd in het afgelopen uur, -3.74% in de afgelopen 24 uur en -23.63% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Little Buck (LITTLEBUCK) Marktinformatie

$ 12.30K
$ 12.30K$ 12.30K

--
----

$ 12.30K
$ 12.30K$ 12.30K

999.63M
999.63M 999.63M

999,630,372.133819
999,630,372.133819 999,630,372.133819

De huidige marktkapitalisatie van Little Buck is $ 12.30K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LITTLEBUCK is 999.63M, met een totale voorraad van 999630372.133819. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 12.30K.

Little Buck (LITTLEBUCK) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Little Buck naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Little Buck naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Little Buck naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Little Buck naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-3.74%
30 dagen$ 0-45.84%
60 dagen$ 0-65.01%
90 dagen$ 0--

Wat is Little Buck (LITTLEBUCK)?

Honoring Little Buck. Beloved family deer wrongfully taken from his home. Fighting for justice, change & awareness, this is not a pump and dump, like what happened to peanut the squirrel, we aim to be recognized by the masses and the mainstream media as the community that fights every day under the replies and comments to spread the news little by little in social media, we are happy that we are already gaining traction, and will continue to do so in the future

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Little Buck (LITTLEBUCK) hulpbron

Officiële website

Little Buck Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Little Buck (LITTLEBUCK) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Little Buck (LITTLEBUCK) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Little Buck te bekijken.

Bekijk nu de Little Buck prijsvoorspelling !

LITTLEBUCK naar lokale valuta's

Little Buck (LITTLEBUCK) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Little Buck (LITTLEBUCK) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van LITTLEBUCK token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Little Buck (LITTLEBUCK)

Hoeveel is Little Buck (LITTLEBUCK) vandaag waard?
De live LITTLEBUCK prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige LITTLEBUCK naar USD prijs?
De huidige prijs van LITTLEBUCK naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Little Buck?
De marktkapitalisatie van LITTLEBUCK is $ 12.30K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van LITTLEBUCK?
De circulerende voorraad van LITTLEBUCK is 999.63M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van LITTLEBUCK?
LITTLEBUCK bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van LITTLEBUCK?
LITTLEBUCK zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van LITTLEBUCK?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van LITTLEBUCK is -- USD.
Zal LITTLEBUCK dit jaar hoger gaan?
LITTLEBUCK kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de LITTLEBUCK prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:13:23 (UTC+8)

Little Buck (LITTLEBUCK) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,173.43
$103,173.43$103,173.43

0.00%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,355.04
$3,355.04$3,355.04

-4.33%

Solana logo

Solana

SOL

$158.59
$158.59$158.59

-1.78%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

Momentum logo

Momentum

MMT

$0.9580
$0.9580$0.9580

+28.16%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,173.43
$103,173.43$103,173.43

0.00%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,355.04
$3,355.04$3,355.04

-4.33%

Solana logo

Solana

SOL

$158.59
$158.59$158.59

-1.78%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2579
$2.2579$2.2579

-1.06%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16615
$0.16615$0.16615

+1.35%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03639
$0.03639$0.03639

+45.56%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01101
$0.01101$0.01101

+46.80%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00849
$0.00849$0.00849

+30.61%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2393
$0.2393$0.2393

+378.60%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2412
$0.2412$0.2412

+268.24%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000048852
$0.0000000048852$0.0000000048852

+248.89%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008943
$0.000008943$0.000008943

+134.29%

Giggle Fund logo

Giggle Fund

GIGGLE

$173.44
$173.44$173.44

+110.81%