Little Buck (LITTLEBUCK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.12% Prijswijziging (1D) -3.74% Prijswijziging (7D) -23.63% Prijswijziging (7D) -23.63%

Little Buck (LITTLEBUCK) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er LITTLEBUCK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LITTLEBUCK hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LITTLEBUCK met -0.12% veranderd in het afgelopen uur, -3.74% in de afgelopen 24 uur en -23.63% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Little Buck (LITTLEBUCK) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 12.30K$ 12.30K $ 12.30K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 12.30K$ 12.30K $ 12.30K Circulerende voorraad 999.63M 999.63M 999.63M Totale voorraad 999,630,372.133819 999,630,372.133819 999,630,372.133819

De huidige marktkapitalisatie van Little Buck is $ 12.30K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LITTLEBUCK is 999.63M, met een totale voorraad van 999630372.133819. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 12.30K.