Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) Informatie Little Angry Bunny V2 is committed to provide a decentralized transaction network under Binance Smart Chain (BEP-20).There is no main owner of the LAB v2 token. It is purely community driven Token. Little Angry Bunny V2 tokenomics is 4 % burn and 7 % redistribution to Holders on each transaction. We are the token with multiple use cases which we are going to implement in near future. Officiële website: https://labv2-revival.netlify.app/

Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Little Angry Bunny v2 (LAB-V2), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 117.91K $ 117.91K $ 117.91K Totale voorraad: $ 843,500,000,000.00T $ 843,500,000,000.00T $ 843,500,000,000.00T Circulerende voorraad: $ 450,725,623,019.41T $ 450,725,623,019.41T $ 450,725,623,019.41T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 220.65K $ 220.65K $ 220.65K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Huidige prijs: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Meer informatie over Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) prijs

Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LAB-V2 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LAB-V2 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LAB-V2 begrijpt, kun je de live prijs van LAB-V2 token verkennen!

