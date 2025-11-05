Lithium Finance (LITH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.070537$ 0.070537 $ 0.070537 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -9.55% Prijswijziging (7D) -22.16% Prijswijziging (7D) -22.16%

Lithium Finance (LITH) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er LITH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LITH hoogste prijs aller tijden is $ 0.070537, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LITH met -- veranderd in het afgelopen uur, -9.55% in de afgelopen 24 uur en -22.16% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Lithium Finance (LITH) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 62.05K$ 62.05K $ 62.05K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 68.35K$ 68.35K $ 68.35K Circulerende voorraad 9.08B 9.08B 9.08B Totale voorraad 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Lithium Finance is $ 62.05K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LITH is 9.08B, met een totale voorraad van 10000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 68.35K.