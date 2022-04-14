Lisk (LSK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Lisk (LSK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Lisk (LSK) Informatie Lisk is a Layer 2 blockchain dedicated to bringing Web3 adoption in emerging markets back to Ethereum. Offering some of the lowest transaction fees in the industry, Lisk is the ecosystem of choice for users and developers in cost-sensitive regions. By leveraging efficient, scalable, and innovative Layer 2 technology, Lisk enables real-world applications in emerging markets to operate efficiently on Ethereum for the first time. Lisk's founder-focused approach provides a comprehensive ecosystem of builder programs, tools, seed liquidity, and knowledge bases to support local Web3 projects from inception to success. As a long-standing Web3 infrastructure project, Lisk has been democratizing blockchain accessibility for developers and end-users globally since 2016. As a member of the Optimism Superchain, Lisk plays a pivotal role in building the industry's first truly interoperable supernetwork alongside Base, Optimism, Mode, and Worldchain. Officiële website: https://lisk.com

Lisk (LSK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Lisk (LSK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 65.29M $ 65.29M $ 65.29M Totale voorraad: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Circulerende voorraad: $ 202.84M $ 202.84M $ 202.84M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 128.76M $ 128.76M $ 128.76M Hoogste ooit: $ 34.92 $ 34.92 $ 34.92 Laagste ooit: $ 0.101672 $ 0.101672 $ 0.101672 Huidige prijs: $ 0.321547 $ 0.321547 $ 0.321547 Meer informatie over Lisk (LSK) prijs

Lisk (LSK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Lisk (LSK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LSK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LSK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LSK begrijpt, kun je de live prijs van LSK token verkennen!

Prijsvoorspelling van LSK Wil je weten waar je LSK naartoe gaat? Onze LSK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LSK token!

