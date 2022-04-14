Liquor (LIQ) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Liquor (LIQ), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Liquor (LIQ) Informatie Welcome to Liquor, the memecoin that's here to bring the party to the Sui! The concept behind Liquor is simple –A liquor is like water with a fun twist, but can bring huge liquidity to the ecosystem as people love it! Our goal is to bring more fun and build meme culture to Sui. About Liquor Liquor has been living in the crypto space since 2019, with its primary residence in Solana. The attention shifted to Sui after Suibasecamp in Paris where many people believe that Sui has the potential to become the next Solana. I share that belief. Why Liquor? Because we're not just another coin; we're a movement. We're blending the best of meme culture with the incredible power of Sui. It's time to leave the old, boring chains behind and dive into a world where your investments are as entertaining as your favorite memes. Officiële website: https://www.beliquoronsui.com/ Koop nu LIQ!

Liquor (LIQ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Liquor (LIQ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 51.78K $ 51.78K $ 51.78K Totale voorraad: $ 69.70B $ 69.70B $ 69.70B Circulerende voorraad: $ 69.70B $ 69.70B $ 69.70B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 51.78K $ 51.78K $ 51.78K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Liquor (LIQ) prijs

Liquor (LIQ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Liquor (LIQ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LIQ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LIQ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LIQ begrijpt, kun je de live prijs van LIQ token verkennen!

Prijsvoorspelling van LIQ Wil je weten waar je LIQ naartoe gaat? Onze LIQ prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LIQ token!

