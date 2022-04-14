Liquity USD (LUSD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Liquity USD (LUSD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Liquity USD (LUSD) Informatie LUSD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing LUSD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free. Officiële website: https://www.liquity.org/

Liquity USD (LUSD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Liquity USD (LUSD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 37.79M $ 37.79M $ 37.79M Totale voorraad: $ 37.70M $ 37.70M $ 37.70M Circulerende voorraad: $ 37.70M $ 37.70M $ 37.70M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 37.79M $ 37.79M $ 37.79M Hoogste ooit: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Laagste ooit: $ 0.896722 $ 0.896722 $ 0.896722 Huidige prijs: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 Meer informatie over Liquity USD (LUSD) prijs

Liquity USD (LUSD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Liquity USD (LUSD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LUSD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LUSD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LUSD begrijpt, kun je de live prijs van LUSD token verkennen!

