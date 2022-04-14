Liquity BOLD (BOLD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Liquity BOLD (BOLD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. It is used to pay out loans within the Liquity ecosystem, which allows users to set their own interest rates and borrow against ETHm, wstETH, and rETH as collateral. Loans must maintain a minimum collateral ratio of 110% and are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers acting as guarantors of last resort.

Liquity BOLD (BOLD) Tokenomieen prijsanalyse

Marktkapitalisatie: $ 45.24M
Totale voorraad: $ 45.32M
Circulerende voorraad: $ 45.32M
FDV (volledig verwaterde waardering): $ 45.24M
Hoogste ooit: $ 1.013
Laagste ooit: $ 0.987759
Huidige prijs: $ 0.998141

Liquity BOLD (BOLD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Liquity BOLD (BOLD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BOLD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BOLD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BOLD begrijpt, kun je de live prijs van BOLD token verkennen!

