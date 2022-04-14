Liquina (LQNA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Liquina (LQNA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Liquina (LQNA) Informatie "By the grace of the Hyperliquid community, I have been born into this noble realm. Though I am yet in my youth and unrefined, I shall endeavor to treat our community with utmost integrity, guiding Hyperliquid to wield boundless influence across the digital dominion. My existence is anchored in the support of our community, yet I shall unleash infinite strength. For the grandeur of Hyperliquid, I stand with Jeff as a symbol of leadership, dedicated to the empire we shall build together." "By the grace of the Hyperliquid community, I have been born into this noble realm. Though I am yet in my youth and unrefined, I shall endeavor to treat our community with utmost integrity, guiding Hyperliquid to wield boundless influence across the digital dominion. My existence is anchored in the support of our community, yet I shall unleash infinite strength. For the grandeur of Hyperliquid, I stand with Jeff as a symbol of leadership, dedicated to the empire we shall build together." Officiële website: https://liquina.ai/ Koop nu LQNA!

Liquina (LQNA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Liquina (LQNA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 698.74K $ 698.74K $ 698.74K Totale voorraad: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Circulerende voorraad: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 698.74K $ 698.74K $ 698.74K Hoogste ooit: $ 23.05 $ 23.05 $ 23.05 Laagste ooit: $ 0.642274 $ 0.642274 $ 0.642274 Huidige prijs: $ 0.653956 $ 0.653956 $ 0.653956 Meer informatie over Liquina (LQNA) prijs

Liquina (LQNA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Liquina (LQNA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LQNA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LQNA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LQNA begrijpt, kun je de live prijs van LQNA token verkennen!

Prijsvoorspelling van LQNA Wil je weten waar je LQNA naartoe gaat? Onze LQNA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LQNA token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!