LiquiHub (LIQUI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.236031$ 0.236031 $ 0.236031 Laagste prijs $ 0.00856599$ 0.00856599 $ 0.00856599 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) 0.00% Prijswijziging (7D) 0.00%

LiquiHub (LIQUI) real-time prijs is $0.00905129. De afgelopen 24 uur werd er LIQUI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LIQUI hoogste prijs aller tijden is $ 0.236031, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00856599 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LIQUI met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

LiquiHub (LIQUI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 9.05K$ 9.05K $ 9.05K Circulerende voorraad 903.50K 903.50K 903.50K Totale voorraad 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van LiquiHub is $ 8.18K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LIQUI is 903.50K, met een totale voorraad van 1000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.05K.