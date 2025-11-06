BeursDEX+
De live LiquiHub prijs vandaag is 0.00905129 USD. Volg realtime LIQUI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de LIQUI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over LIQUI

LIQUI Prijsinformatie

Wat is LIQUI

LIQUI whitepaper

LIQUI officiële website

LIQUI tokenomie

LIQUI Prijsvoorspelling

LiquiHub Prijs (LIQUI)

1 LIQUI naar USD live prijs:

$0.00905129
$0.00905129
0.00%1D
USD
LiquiHub (LIQUI) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:25:08 (UTC+8)

LiquiHub (LIQUI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0
24u laag
$ 0
$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.236031
$ 0.236031

$ 0.00856599
$ 0.00856599

--

--

0.00%

0.00%

LiquiHub (LIQUI) real-time prijs is $0.00905129. De afgelopen 24 uur werd er LIQUI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LIQUI hoogste prijs aller tijden is $ 0.236031, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00856599 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LIQUI met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

LiquiHub (LIQUI) Marktinformatie

$ 8.18K
$ 8.18K

--
--

$ 9.05K
$ 9.05K

903.50K
903.50K

1,000,000.0
1,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van LiquiHub is $ 8.18K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LIQUI is 903.50K, met een totale voorraad van 1000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.05K.

LiquiHub (LIQUI) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van LiquiHub naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van LiquiHub naar USD $ -0.0016272101.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van LiquiHub naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van LiquiHub naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ -0.0016272101-17.97%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is LiquiHub (LIQUI)?

LiquiHUB is a Web3 ecosystem designed to connect developers, traders, and investors through secure and transparent utilities. The platform provides core products such as LiquiMarket (a marketplace to trade locked liquidity), LiquiLock (a token and liquidity locker), LiquiLaunchpad (to support early-stage projects), and LiquiRWA (bridging real-world assets into Web3). By combining these utilities, LiquiHUB creates a unified hub where developers gain credibility, traders access flexibility, and investors discover new opportunities all within a framework built on ethic and security.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

LiquiHub (LIQUI) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

LiquiHub Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal LiquiHub (LIQUI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je LiquiHub (LIQUI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor LiquiHub te bekijken.

Bekijk nu de LiquiHub prijsvoorspelling !

LIQUI naar lokale valuta's

LiquiHub (LIQUI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van LiquiHub (LIQUI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van LIQUI token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over LiquiHub (LIQUI)

Hoeveel is LiquiHub (LIQUI) vandaag waard?
De live LIQUI prijs in USD is 0.00905129 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige LIQUI naar USD prijs?
De huidige prijs van LIQUI naar USD is $ 0.00905129. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van LiquiHub?
De marktkapitalisatie van LIQUI is $ 8.18K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van LIQUI?
De circulerende voorraad van LIQUI is 903.50K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van LIQUI?
LIQUI bereikte een ATH-prijs van 0.236031 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van LIQUI?
LIQUI zag een ATL-prijs van 0.00856599 USD.
Wat is het handelsvolume van LIQUI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van LIQUI is -- USD.
Zal LIQUI dit jaar hoger gaan?
LIQUI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de LIQUI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:25:08 (UTC+8)

LiquiHub (LIQUI) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$104,259.58

$3,458.03

$162.77

$0.9999

$0.9218

$104,259.58

$3,458.03

$162.77

$2.3016

$0.16771

$0.00000

$0.00000

$0.03402

$0.00776

$0.00737

$0.2384

$0.0000000615

$0.000004496

$0.01702

$0.3352

