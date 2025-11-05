Liquidy (LQDY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.097751 $ 0.097751 $ 0.097751 24u laag $ 0.101408 $ 0.101408 $ 0.101408 24u hoog 24u laag $ 0.097751$ 0.097751 $ 0.097751 24u hoog $ 0.101408$ 0.101408 $ 0.101408 Hoogste prijs ooit $ 0.167274$ 0.167274 $ 0.167274 Laagste prijs $ 0.096437$ 0.096437 $ 0.096437 Prijswijziging (1u) -0.57% Prijswijziging (1D) +1.08% Prijswijziging (7D) -20.09% Prijswijziging (7D) -20.09%

Liquidy (LQDY) real-time prijs is $0.100827. De afgelopen 24 uur werd er LQDY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.097751 en een hoogtepunt van $ 0.101408, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LQDY hoogste prijs aller tijden is $ 0.167274, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.096437 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LQDY met -0.57% veranderd in het afgelopen uur, +1.08% in de afgelopen 24 uur en -20.09% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Liquidy (LQDY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 658.80K$ 658.80K $ 658.80K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 10.12M$ 10.12M $ 10.12M Circulerende voorraad 6.51M 6.51M 6.51M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Liquidy is $ 658.80K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LQDY is 6.51M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.12M.