Liquidus (LIQ) Informatie Liquidus is a practical tool that allows you to easily stake your crypto assets on the leading DeFi platforms. It simplifies liquidity and staking, earning you premium rates fueled by the decentralised economy. Not only will liquidus provide a more seamless farming experience, but it will pick, sort and show you the best investments for your held assets, helping you make your money go further. Becoming a one stop solution for earning decentralised interest is the main vision for Liquidus. Officiële website: https://liquidus.finance Whitepaper: https://liquidus.finance/LitePaper.pdf Koop nu LIQ!

Liquidus (LIQ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Liquidus (LIQ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 225.54K $ 225.54K $ 225.54K Totale voorraad: $ 6.50M $ 6.50M $ 6.50M Circulerende voorraad: $ 3.61M $ 3.61M $ 3.61M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 405.72K $ 405.72K $ 405.72K Hoogste ooit: $ 0.684921 $ 0.684921 $ 0.684921 Laagste ooit: $ 0.03926328 $ 0.03926328 $ 0.03926328 Huidige prijs: $ 0.062418 $ 0.062418 $ 0.062418 Meer informatie over Liquidus (LIQ) prijs

Liquidus (LIQ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Liquidus (LIQ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LIQ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LIQ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LIQ begrijpt, kun je de live prijs van LIQ token verkennen!

Prijsvoorspelling van LIQ Wil je weten waar je LIQ naartoe gaat? Onze LIQ prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LIQ token!

