LiquidDriver (LQDR) Informatie LiquidDriver is a High-Yield liquidity mining DAPP launched on fantom, incentivizing liquidity providers on SushiSwap. We aim to foster innovation, development and integration on opera so users can experience the sheer power of DeFi, combined with the seamlessness of a CeFi experience. Officiële website: https://www.abacus.tech/ Whitepaper: https://www.abacus.tech/

LiquidDriver (LQDR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor LiquidDriver (LQDR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Totale voorraad: $ 10.18M $ 10.18M $ 10.18M Circulerende voorraad: $ 10.18M $ 10.18M $ 10.18M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Hoogste ooit: $ 56.5 $ 56.5 $ 56.5 Laagste ooit: $ 0.125339 $ 0.125339 $ 0.125339 Huidige prijs: $ 0.141827 $ 0.141827 $ 0.141827 Meer informatie over LiquidDriver (LQDR) prijs

LiquidDriver (LQDR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van LiquidDriver (LQDR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LQDR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LQDR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LQDR begrijpt, kun je de live prijs van LQDR token verkennen!

Prijsvoorspelling van LQDR Wil je weten waar je LQDR naartoe gaat? Onze LQDR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LQDR token!

