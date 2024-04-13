LIQUIDATED (LIQQ) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in LIQUIDATED (LIQQ), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

LIQUIDATED (LIQQ) Informatie $LIQQ was started on pump.fun by two degens who got liquidated by an event on April 13th, 2024. Instead of being sad, they turned that meme into a token to celebrate and unite people who experience financial loss in web3. $LIQQ hopes you enjoy the journey as we all ride the waves and do our best to avoid getting LIQQ'd and start getting $LIQQ'd. Liqq is the little blue, mischievous, and playful mascot of LIQQ Token. He loves licking everything hence why his tongue is always sticking out. Despite the sadness often associated with getting liquidated, he's here to have fun, make people smile, and show everyone that getting liquidated is not the end of the world. Officiële website: https://www.liqqcrypto.com/

LIQUIDATED (LIQQ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor LIQUIDATED (LIQQ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 80.37K $ 80.37K $ 80.37K Totale voorraad: $ 719.66M $ 719.66M $ 719.66M Circulerende voorraad: $ 719.66M $ 719.66M $ 719.66M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 80.37K $ 80.37K $ 80.37K Hoogste ooit: $ 0.00169832 $ 0.00169832 $ 0.00169832 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00011168 $ 0.00011168 $ 0.00011168 Meer informatie over LIQUIDATED (LIQQ) prijs

LIQUIDATED (LIQQ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van LIQUIDATED (LIQQ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LIQQ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LIQQ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LIQQ begrijpt, kun je de live prijs van LIQQ token verkennen!

