De live Liquid Staked SOL prijs vandaag is 160.92 USD. Volg realtime LSSOL naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de LSSOL prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over LSSOL

LSSOL Prijsinformatie

Wat is LSSOL

LSSOL officiële website

LSSOL tokenomie

LSSOL Prijsvoorspelling

Liquid Staked SOL logo

Liquid Staked SOL Prijs (LSSOL)

Niet genoteerd

1 LSSOL naar USD live prijs:

mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator.
Liquid Staked SOL (LSSOL) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:27:23 (UTC+8)

Liquid Staked SOL (LSSOL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
Liquid Staked SOL (LSSOL) real-time prijs is $160.92. De afgelopen 24 uur werd er LSSOL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 150.5 en een hoogtepunt van $ 167.42, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LSSOL hoogste prijs aller tijden is $ 384.79, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 150.5 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LSSOL met -0.12% veranderd in het afgelopen uur, -1.85% in de afgelopen 24 uur en -20.30% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Liquid Staked SOL (LSSOL) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van Liquid Staked SOL is $ 1.85M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LSSOL is 11.53K, met een totale voorraad van 11531.412427021. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.85M.

Liquid Staked SOL (LSSOL) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Liquid Staked SOL naar USD $ -3.0496663357029.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Liquid Staked SOL naar USD $ -51.7260765240.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Liquid Staked SOL naar USD $ -34.0920767160.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Liquid Staked SOL naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -3.0496663357029-1.85%
30 dagen$ -51.7260765240-32.14%
60 dagen$ -34.0920767160-21.18%
90 dagen$ 0--

Wat is Liquid Staked SOL (LSSOL)?

LsSOL is a liquid staking token (LST), a token representing staked SOL plus network staking rewards. When you stake SOL with Liquid Collective you mint LsSOL. Your LsSOL evidences that you own the staked SOL and any staking rewards it earns, minus any fees. LsSOL allows users to participate in SOL staking while also maintaining the ability to use their LsSOL elsewhere in DeFi, or to transfer ownership of their staked tokens by transferring their LsSOL.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Liquid Staked SOL (LSSOL) hulpbron

Officiële website

Liquid Staked SOL Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Liquid Staked SOL (LSSOL) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Liquid Staked SOL (LSSOL) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Liquid Staked SOL te bekijken.

Bekijk nu de Liquid Staked SOL prijsvoorspelling !

LSSOL naar lokale valuta's

Liquid Staked SOL (LSSOL) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Liquid Staked SOL (LSSOL) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van LSSOL token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Liquid Staked SOL (LSSOL)

Hoeveel is Liquid Staked SOL (LSSOL) vandaag waard?
De live LSSOL prijs in USD is 160.92 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige LSSOL naar USD prijs?
De huidige prijs van LSSOL naar USD is $ 160.92. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Liquid Staked SOL?
De marktkapitalisatie van LSSOL is $ 1.85M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van LSSOL?
De circulerende voorraad van LSSOL is 11.53K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van LSSOL?
LSSOL bereikte een ATH-prijs van 384.79 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van LSSOL?
LSSOL zag een ATL-prijs van 150.5 USD.
Wat is het handelsvolume van LSSOL?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van LSSOL is -- USD.
Zal LSSOL dit jaar hoger gaan?
LSSOL kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de LSSOL prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:27:23 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

