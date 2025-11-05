Liquid Staked SOL (LSSOL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 150.5 $ 150.5 $ 150.5 24u laag $ 167.42 $ 167.42 $ 167.42 24u hoog 24u laag $ 150.5$ 150.5 $ 150.5 24u hoog $ 167.42$ 167.42 $ 167.42 Hoogste prijs ooit $ 384.79$ 384.79 $ 384.79 Laagste prijs $ 150.5$ 150.5 $ 150.5 Prijswijziging (1u) -0.12% Prijswijziging (1D) -1.85% Prijswijziging (7D) -20.30% Prijswijziging (7D) -20.30%

Liquid Staked SOL (LSSOL) real-time prijs is $160.92. De afgelopen 24 uur werd er LSSOL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 150.5 en een hoogtepunt van $ 167.42, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LSSOL hoogste prijs aller tijden is $ 384.79, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 150.5 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LSSOL met -0.12% veranderd in het afgelopen uur, -1.85% in de afgelopen 24 uur en -20.30% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Liquid Staked SOL (LSSOL) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M Circulerende voorraad 11.53K 11.53K 11.53K Totale voorraad 11,531.412427021 11,531.412427021 11,531.412427021

De huidige marktkapitalisatie van Liquid Staked SOL is $ 1.85M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LSSOL is 11.53K, met een totale voorraad van 11531.412427021. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.85M.