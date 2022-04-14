Liquid Staked ETH (LSETH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Liquid Staked ETH (LSETH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Liquid Collective is the secure liquid staking standard: a protocol with multi-chain capabilities, built and run by a collective of leading web3 teams. Developed in collaboration with a diverse group of industry leaders, Liquid Collective is designed to meet the need for an enterprise-grade decentralized liquid staking standard that can be widely adopted, increasing liquidity and composability for the web3 economy. Liquid Staked ETH (LsETH) is the receipt token programmatically generated when users stake ETH through the Liquid Collective protocol. LsETH follows the ERC-20 cToken model, enabling users to control their network reward flow. Officiële website: https://liquidcollective.io/

Liquid Staked ETH (LSETH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Liquid Staked ETH (LSETH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.51B $ 1.51B $ 1.51B Totale voorraad: $ 333.26K $ 333.26K $ 333.26K Circulerende voorraad: $ 333.26K $ 333.26K $ 333.26K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.51B $ 1.51B $ 1.51B Hoogste ooit: $ 5,334.09 $ 5,334.09 $ 5,334.09 Laagste ooit: $ 1,384.61 $ 1,384.61 $ 1,384.61 Huidige prijs: $ 4,516.2 $ 4,516.2 $ 4,516.2 Meer informatie over Liquid Staked ETH (LSETH) prijs

Liquid Staked ETH (LSETH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Liquid Staked ETH (LSETH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LSETH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LSETH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LSETH begrijpt, kun je de live prijs van LSETH token verkennen!

Prijsvoorspelling van LSETH Wil je weten waar je LSETH naartoe gaat? Onze LSETH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LSETH token!

