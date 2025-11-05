BeursDEX+
De live Liquid HYPE Yield prijs vandaag is 41.27 USD. Volg realtime LIQUIDHYPE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de LIQUIDHYPE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over LIQUIDHYPE

LIQUIDHYPE Prijsinformatie

Wat is LIQUIDHYPE

LIQUIDHYPE tokenomie

LIQUIDHYPE Prijsvoorspelling

Liquid HYPE Yield logo

Liquid HYPE Yield Prijs (LIQUIDHYPE)

Niet genoteerd

1 LIQUIDHYPE naar USD live prijs:

$41.12
$41.12
+8.80%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:27:15 (UTC+8)

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 35.89
$ 35.89
24u laag
$ 41.55
$ 41.55
24u hoog

$ 35.89
$ 35.89

$ 41.55
$ 41.55

$ 58.94
$ 58.94

$ 28.4
$ 28.4

+0.13%

+9.21%

-15.97%

-15.97%

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) real-time prijs is $41.27. De afgelopen 24 uur werd er LIQUIDHYPE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 35.89 en een hoogtepunt van $ 41.55, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LIQUIDHYPE hoogste prijs aller tijden is $ 58.94, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 28.4 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LIQUIDHYPE met +0.13% veranderd in het afgelopen uur, +9.21% in de afgelopen 24 uur en -15.97% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Marktinformatie

$ 34.62M
$ 34.62M

--
----

$ 34.62M
$ 34.62M

839.01K
839.01K

839,009.0717621791
839,009.0717621791

De huidige marktkapitalisatie van Liquid HYPE Yield is $ 34.62M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LIQUIDHYPE is 839.01K, met een totale voorraad van 839009.0717621791. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 34.62M.

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Liquid HYPE Yield naar USD $ +3.48.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Liquid HYPE Yield naar USD $ -6.3635120940.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Liquid HYPE Yield naar USD $ -4.5968341880.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Liquid HYPE Yield naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +3.48+9.21%
30 dagen$ -6.3635120940-15.41%
60 dagen$ -4.5968341880-11.13%
90 dagen$ 0--

Wat is Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)?

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Liquid HYPE Yield Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Liquid HYPE Yield te bekijken.

Bekijk nu de Liquid HYPE Yield prijsvoorspelling !

LIQUIDHYPE naar lokale valuta's

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van LIQUIDHYPE token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

Hoeveel is Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) vandaag waard?
De live LIQUIDHYPE prijs in USD is 41.27 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige LIQUIDHYPE naar USD prijs?
De huidige prijs van LIQUIDHYPE naar USD is $ 41.27. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Liquid HYPE Yield?
De marktkapitalisatie van LIQUIDHYPE is $ 34.62M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van LIQUIDHYPE?
De circulerende voorraad van LIQUIDHYPE is 839.01K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van LIQUIDHYPE?
LIQUIDHYPE bereikte een ATH-prijs van 58.94 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van LIQUIDHYPE?
LIQUIDHYPE zag een ATL-prijs van 28.4 USD.
Wat is het handelsvolume van LIQUIDHYPE?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van LIQUIDHYPE is -- USD.
Zal LIQUIDHYPE dit jaar hoger gaan?
LIQUIDHYPE kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de LIQUIDHYPE prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:27:15 (UTC+8)

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

