Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 35.89 $ 35.89 $ 35.89 24u laag $ 41.55 $ 41.55 $ 41.55 24u hoog 24u laag $ 35.89$ 35.89 $ 35.89 24u hoog $ 41.55$ 41.55 $ 41.55 Hoogste prijs ooit $ 58.94$ 58.94 $ 58.94 Laagste prijs $ 28.4$ 28.4 $ 28.4 Prijswijziging (1u) +0.13% Prijswijziging (1D) +9.21% Prijswijziging (7D) -15.97% Prijswijziging (7D) -15.97%

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) real-time prijs is $41.27. De afgelopen 24 uur werd er LIQUIDHYPE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 35.89 en een hoogtepunt van $ 41.55, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LIQUIDHYPE hoogste prijs aller tijden is $ 58.94, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 28.4 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LIQUIDHYPE met +0.13% veranderd in het afgelopen uur, +9.21% in de afgelopen 24 uur en -15.97% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 34.62M$ 34.62M $ 34.62M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 34.62M$ 34.62M $ 34.62M Circulerende voorraad 839.01K 839.01K 839.01K Totale voorraad 839,009.0717621791 839,009.0717621791 839,009.0717621791

De huidige marktkapitalisatie van Liquid HYPE Yield is $ 34.62M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LIQUIDHYPE is 839.01K, met een totale voorraad van 839009.0717621791. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 34.62M.