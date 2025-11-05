BeursDEX+
De live Liquid AI prijs vandaag is 0.00016603 USD. Volg realtime LIQAI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de LIQAI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 LIQAI naar USD live prijs:

$0.00016603
-1.90%1D
USD
Liquid AI (LIQAI) live prijsgrafiek
Liquid AI (LIQAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00015302
24u laag
$ 0.00016928
24u hoog

$ 0.00015302
$ 0.00016928
$ 0.04366742
$ 0.00015302
--

-1.92%

-17.60%

-17.60%

Liquid AI (LIQAI) real-time prijs is $0.00016603. De afgelopen 24 uur werd er LIQAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00015302 en een hoogtepunt van $ 0.00016928, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LIQAI hoogste prijs aller tijden is $ 0.04366742, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00015302 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LIQAI met -- veranderd in het afgelopen uur, -1.92% in de afgelopen 24 uur en -17.60% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Liquid AI (LIQAI) Marktinformatie

$ 13.97K
--
$ 16.60K
84.12M
100,000,000.0
De huidige marktkapitalisatie van Liquid AI is $ 13.97K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LIQAI is 84.12M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 16.60K.

Liquid AI (LIQAI) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Liquid AI naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Liquid AI naar USD $ -0.0000488721.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Liquid AI naar USD $ -0.0001632207.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Liquid AI naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-1.92%
30 dagen$ -0.0000488721-29.43%
60 dagen$ -0.0001632207-98.30%
90 dagen$ 0--

Wat is Liquid AI (LIQAI)?

Liquid AI is a self-custodial trading automation platform that enables users to create, backtest, and deploy algorithmic trading strategies directly from their browser. It supports multi-chain execution across Ethereum and Layer 2 networks and includes tools for strategy management, performance tracking, portfolio analytics, and automated execution. Designed for both individual traders and token teams, Liquid AI allows users to automate trading while maintaining full ownership and control of their assets.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Liquid AI (LIQAI) hulpbron

Officiële website

Liquid AI Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Liquid AI (LIQAI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Liquid AI (LIQAI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Liquid AI te bekijken.

Bekijk nu de Liquid AI prijsvoorspelling !

LIQAI naar lokale valuta's

Liquid AI (LIQAI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Liquid AI (LIQAI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van LIQAI token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Liquid AI (LIQAI)

Hoeveel is Liquid AI (LIQAI) vandaag waard?
De live LIQAI prijs in USD is 0.00016603 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige LIQAI naar USD prijs?
De huidige prijs van LIQAI naar USD is $ 0.00016603. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Liquid AI?
De marktkapitalisatie van LIQAI is $ 13.97K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van LIQAI?
De circulerende voorraad van LIQAI is 84.12M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van LIQAI?
LIQAI bereikte een ATH-prijs van 0.04366742 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van LIQAI?
LIQAI zag een ATL-prijs van 0.00015302 USD.
Wat is het handelsvolume van LIQAI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van LIQAI is -- USD.
Zal LIQAI dit jaar hoger gaan?
LIQAI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de LIQAI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Liquid AI (LIQAI) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

