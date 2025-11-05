Liquid AI (LIQAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00015302 24u hoog $ 0.00016928 Hoogste prijs ooit $ 0.04366742 Laagste prijs $ 0.00015302 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -1.92% Prijswijziging (7D) -17.60%

Liquid AI (LIQAI) real-time prijs is $0.00016603. De afgelopen 24 uur werd er LIQAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00015302 en een hoogtepunt van $ 0.00016928, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LIQAI hoogste prijs aller tijden is $ 0.04366742, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00015302 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LIQAI met -- veranderd in het afgelopen uur, -1.92% in de afgelopen 24 uur en -17.60% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Liquid AI (LIQAI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 13.97K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 16.60K Circulerende voorraad 84.12M Totale voorraad 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Liquid AI is $ 13.97K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LIQAI is 84.12M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 16.60K.