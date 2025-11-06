Lioness (LIONESS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00002118$ 0.00002118 $ 0.00002118 Laagste prijs $ 0.00000311$ 0.00000311 $ 0.00000311 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -1.64% Prijswijziging (7D) -1.64%

Lioness (LIONESS) real-time prijs is $0.00000622. De afgelopen 24 uur werd er LIONESS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LIONESS hoogste prijs aller tijden is $ 0.00002118, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000311 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LIONESS met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -1.64% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Lioness (LIONESS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 6.22K$ 6.22K $ 6.22K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 6.22K$ 6.22K $ 6.22K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Lioness is $ 6.22K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LIONESS is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.22K.