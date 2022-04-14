Linpuss (LPUSS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Linpuss (LPUSS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Linpuss (LPUSS) Informatie Linpuss is a memecoin on the L2, Linea. The name comes from the word Linea, hence Lin, and Puss represents the cat. The project aims to establish itself, and already has, as the biggest cat memecoin on the Linea L2. Linpuss is growing a loyal community of holders and has an NFT collection plans as well as DAO mechanics for NFT and token holders. The project is transparent with members to drive growth in direction of the community's vision. The strong relationship with Linea team, DEXs and contacts with CEXs will make for a smooth and healthy growth over the next months. Officiële website: https://linpuss.xyz/ Koop nu LPUSS!

Linpuss (LPUSS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Linpuss (LPUSS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 248.28K $ 248.28K $ 248.28K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 248.28K $ 248.28K $ 248.28K Hoogste ooit: $ 0.00210803 $ 0.00210803 $ 0.00210803 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00024828 $ 0.00024828 $ 0.00024828 Meer informatie over Linpuss (LPUSS) prijs

Linpuss (LPUSS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Linpuss (LPUSS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LPUSS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LPUSS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LPUSS begrijpt, kun je de live prijs van LPUSS token verkennen!

Prijsvoorspelling van LPUSS Wil je weten waar je LPUSS naartoe gaat? Onze LPUSS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LPUSS token!

