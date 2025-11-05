Linos AI (LNS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.0000309 24u hoog $ 0.00003529 Hoogste prijs ooit $ 0.00055908 Laagste prijs $ 0.0000309 Prijswijziging (1u) -0.97% Prijswijziging (1D) -2.29% Prijswijziging (7D) -37.26%

Linos AI (LNS) real-time prijs is $0.00003403. De afgelopen 24 uur werd er LNS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0000309 en een hoogtepunt van $ 0.00003529, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LNS hoogste prijs aller tijden is $ 0.00055908, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0000309 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LNS met -0.97% veranderd in het afgelopen uur, -2.29% in de afgelopen 24 uur en -37.26% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Linos AI (LNS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 31.81K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 31.81K Circulerende voorraad 934.65M Totale voorraad 934,653,578.088972

De huidige marktkapitalisatie van Linos AI is $ 31.81K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LNS is 934.65M, met een totale voorraad van 934653578.088972. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 31.81K.