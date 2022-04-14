Lin Gang Melon (LINGANG) Tokenomie

Lin Gang Melon (LINGANG) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Lin Gang Melon (LINGANG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
Lin Gang Melon (LINGANG) Informatie

#lingang on Solana - Lin gang guli guli guliii

Lin Gang Melon is a meme-powered community project on the Solana blockchain. Born from the people and for the people, it was fair-launched on Pump.fun with no presale, VCs, or team allocation.

100% community-driven, Lin Gang Melon embraces the chaos and humor of internet culture while riding the fast lane of Solana’s ecosystem. No promises, just pure vibes and juicy memes.

Lin Gang Melon is a viral internet meme featuring a melon as an animated character in a whimsical world of villainous hero conspiracies and dramatic skits, captivating millions with its absurd humor and intricate storyline embedded into its short videos for keen-eyed fans to discover.

https://lingangmelon.lol

Lin Gang Melon (LINGANG) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Lin Gang Melon (LINGANG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 21.92K
Totale voorraad:
$ 999.91M
Circulerende voorraad:
$ 999.91M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 21.92K
Hoogste ooit:
$ 0.00359598
Laagste ooit:
$ 0
Huidige prijs:
$ 0
Lin Gang Melon (LINGANG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Lin Gang Melon (LINGANG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal LINGANG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel LINGANG tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van LINGANG begrijpt, kun je de live prijs van LINGANG token verkennen!

Prijsvoorspelling van LINGANG

Wil je weten waar je LINGANG naartoe gaat? Onze LINGANG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.