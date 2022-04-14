LimoncelloAI (LIMON) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in LimoncelloAI (LIMON), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

LimoncelloAI (LIMON) Informatie LimoncelloAI is an advanced crypto trading solution designed to provide users with highly accurate buy and sell signals by analyzing a combination of on-chain data, social sentiment from platforms like X (formerly Twitter) and Telegram, as well as web-based metrics. The platform integrates machine learning algorithms to offer real-time, data-driven insights for traders. Additionally, LimoncelloAI features an auto-trading bot that automates trades based on the signals it generates, helping users optimize their trading strategies and improve decision-making. Officiële website: https://limoncelloai.xyz/ Koop nu LIMON!

LimoncelloAI (LIMON) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor LimoncelloAI (LIMON), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 16.05K $ 16.05K $ 16.05K Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 16.05K $ 16.05K $ 16.05K Hoogste ooit: $ 0.04620411 $ 0.04620411 $ 0.04620411 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00160475 $ 0.00160475 $ 0.00160475 Meer informatie over LimoncelloAI (LIMON) prijs

LimoncelloAI (LIMON) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van LimoncelloAI (LIMON) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LIMON tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LIMON tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LIMON begrijpt, kun je de live prijs van LIMON token verkennen!

Prijsvoorspelling van LIMON Wil je weten waar je LIMON naartoe gaat? Onze LIMON prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LIMON token!

