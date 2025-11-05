LIMITUS (LMT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.0001106 $ 0.0001106 $ 0.0001106 24u laag $ 0.00012643 $ 0.00012643 $ 0.00012643 24u hoog 24u laag $ 0.0001106$ 0.0001106 $ 0.0001106 24u hoog $ 0.00012643$ 0.00012643 $ 0.00012643 Hoogste prijs ooit $ 0.245166$ 0.245166 $ 0.245166 Laagste prijs $ 0.00010848$ 0.00010848 $ 0.00010848 Prijswijziging (1u) +0.23% Prijswijziging (1D) -5.78% Prijswijziging (7D) -32.55% Prijswijziging (7D) -32.55%

LIMITUS (LMT) real-time prijs is $0.00011546. De afgelopen 24 uur werd er LMT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0001106 en een hoogtepunt van $ 0.00012643, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LMT hoogste prijs aller tijden is $ 0.245166, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00010848 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LMT met +0.23% veranderd in het afgelopen uur, -5.78% in de afgelopen 24 uur en -32.55% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

LIMITUS (LMT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 76.24K$ 76.24K $ 76.24K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 76.24K$ 76.24K $ 76.24K Circulerende voorraad 660.29M 660.29M 660.29M Totale voorraad 660,289,840.514004 660,289,840.514004 660,289,840.514004

De huidige marktkapitalisatie van LIMITUS is $ 76.24K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LMT is 660.29M, met een totale voorraad van 660289840.514004. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 76.24K.