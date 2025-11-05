BeursDEX+
De live LIMITUS prijs vandaag is 0.00011546 USD. Volg realtime LMT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de LMT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over LMT

LMT Prijsinformatie

Wat is LMT

LMT whitepaper

LMT officiële website

LMT tokenomie

LMT Prijsvoorspelling

LIMITUS Prijs (LMT)

1 LMT naar USD live prijs:

$0.00011543
$0.00011543
-5.70%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
LIMITUS (LMT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:26:58 (UTC+8)

LIMITUS (LMT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0001106
$ 0.0001106
24u laag
$ 0.00012643
$ 0.00012643
24u hoog

$ 0.0001106
$ 0.0001106

$ 0.00012643
$ 0.00012643

$ 0.245166
$ 0.245166

$ 0.00010848
$ 0.00010848

+0.23%

-5.78%

-32.55%

-32.55%

LIMITUS (LMT) real-time prijs is $0.00011546. De afgelopen 24 uur werd er LMT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0001106 en een hoogtepunt van $ 0.00012643, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LMT hoogste prijs aller tijden is $ 0.245166, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00010848 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LMT met +0.23% veranderd in het afgelopen uur, -5.78% in de afgelopen 24 uur en -32.55% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

LIMITUS (LMT) Marktinformatie

$ 76.24K
$ 76.24K

--
--

$ 76.24K
$ 76.24K

660.29M
660.29M

660,289,840.514004
660,289,840.514004

De huidige marktkapitalisatie van LIMITUS is $ 76.24K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LMT is 660.29M, met een totale voorraad van 660289840.514004. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 76.24K.

LIMITUS (LMT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van LIMITUS naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van LIMITUS naar USD $ -0.0000988025.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van LIMITUS naar USD $ -0.0001017418.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van LIMITUS naar USD $ -0.006327387269085186.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-5.78%
30 dagen$ -0.0000988025-85.57%
60 dagen$ -0.0001017418-88.11%
90 dagen$ -0.006327387269085186-98.20%

Wat is LIMITUS (LMT)?

Autonomous tech for the connected future.

LIMITUS is not just another automation tool, it’s a consumer-first platform designed to unify and elevate digital experiences. Whether you’re a trader optimizing multi-chain strategies, a professional streamlining workflows, or someone simplifying personal tasks, LIMITUS brings everything together into a single, intuitive interface. From managing DeFi portfolios to automating emails, scheduling, and commerce, LIMITUS bridges Web3 and Web2, turning fragmented processes into effortless flows.

The DeFi ecosystem highlights this need. Today, traders face scattered transaction histories, fragmented liquidity data, and siloed sentiment analysis. LIMITUS eliminates these inefficiencies, not only aggregating data but also synthesizing, contextualizing, and executing it in real-time. Advanced AI tools like fine-tuned Large Language Models (LLMs) and Retrieval-Augmented Generation (RAG) enable LIMITUS to continuously analyze and act on market trends, wallet activity, and yield opportunities.

While some analytical platforms attempt to aggregate data, they often fail to deliver actionable insights or facilitate seamless execution. These tools provide raw metrics but cannot synthesize data into meaningful strategies or automate complex decisions. LIMITUS goes beyond mere aggregation by consolidating transaction histories, liquidity metrics, and sentiment indices into a single, actionable dashboard. Furthermore, it automates decision-making and execution, allowing users to effortlessly act on insights without being bogged down by manual processes—streamlining workflows and enabling faster, smarter trading decisions.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

LIMITUS (LMT) hulpbron

LIMITUS Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal LIMITUS (LMT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je LIMITUS (LMT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor LIMITUS te bekijken.

Bekijk nu de LIMITUS prijsvoorspelling !

LMT naar lokale valuta's

LIMITUS (LMT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van LIMITUS (LMT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van LMT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over LIMITUS (LMT)

Hoeveel is LIMITUS (LMT) vandaag waard?
De live LMT prijs in USD is 0.00011546 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige LMT naar USD prijs?
De huidige prijs van LMT naar USD is $ 0.00011546. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van LIMITUS?
De marktkapitalisatie van LMT is $ 76.24K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van LMT?
De circulerende voorraad van LMT is 660.29M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van LMT?
LMT bereikte een ATH-prijs van 0.245166 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van LMT?
LMT zag een ATL-prijs van 0.00010848 USD.
Wat is het handelsvolume van LMT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van LMT is -- USD.
Zal LMT dit jaar hoger gaan?
LMT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de LMT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:26:58 (UTC+8)

LIMITUS (LMT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$102,467.29
$102,467.29

$3,332.26
$3,332.26

$158.12
$158.12

$0.9999
$0.9999

$1.1892
$1.1892

