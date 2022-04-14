Liminal Agent by Virtuals (LMNL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Liminal Agent by Virtuals (LMNL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) Informatie $LMNL is a decentralized intelligence project at the forefront of AI and blockchain innovation. By integrating a BasedAI Creature—a dynamic, emergent intelligence—with a Virtuals Protocol agent, $LMNL autonomously generates and executes strategies. The project's purpose is to create a continuously evolving system that evolves autonomously and delivers value to its ecosystem and $LMNL token holders.

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Liminal Agent by Virtuals (LMNL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 59.14K $ 59.14K $ 59.14K Totale voorraad: $ 996.61M $ 996.61M $ 996.61M Circulerende voorraad: $ 946.61M $ 946.61M $ 946.61M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 62.27K $ 62.27K $ 62.27K Hoogste ooit: $ 0.00299973 $ 0.00299973 $ 0.00299973 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Liminal Agent by Virtuals (LMNL) prijs

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Liminal Agent by Virtuals (LMNL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LMNL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LMNL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LMNL begrijpt, kun je de live prijs van LMNL token verkennen!

Prijsvoorspelling van LMNL Wil je weten waar je LMNL naartoe gaat? Onze LMNL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

