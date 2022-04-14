Lillo AI ($LILLO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Lillo AI ($LILLO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Lillo AI ($LILLO) Informatie Lillo is a cutting-edge AI Agent framework that empowers anyone to create and deploy a personalized AI Agent on Telegram. Customize your AI Agent's appearance, personality, and unique traits to align with your vision. Your agent will receive constant upgrades with new functionality and data sources. Lillo is free to use and seamlessly integrates with over 20 advanced language models, continually evolving to deliver optimal performance. Whether you're looking to spark growth and engagement in your Telegram community or simply want a fun, interactive companion, Lillo delivers real-time data and accurate information to meet your needs. Officiële website: https://www.lillo.ai/ Koop nu $LILLO!

Lillo AI ($LILLO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Lillo AI ($LILLO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 15.54K $ 15.54K $ 15.54K Totale voorraad: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Circulerende voorraad: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 15.54K $ 15.54K $ 15.54K Hoogste ooit: $ 0.00345204 $ 0.00345204 $ 0.00345204 Laagste ooit: $ 0.00001162 $ 0.00001162 $ 0.00001162 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Lillo AI ($LILLO) prijs

Lillo AI ($LILLO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Lillo AI ($LILLO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $LILLO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $LILLO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $LILLO begrijpt, kun je de live prijs van $LILLO token verkennen!

Prijsvoorspelling van $LILLO Wil je weten waar je $LILLO naartoe gaat? Onze $LILLO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $LILLO token!

