LIL BUB (BUB) Informatie Lil Bub on Solana is a heartfelt cryptocurrency project dedicated to honoring the legacy of Lil BUB, the beloved internet-famous cat known for her unique appearance and charitable spirit. Operating on the Solana blockchain, this project aims to support Lil BUB's charity by donating funds as the community achieves various milestones. By merging the power of blockchain with the mission of philanthropy, Lil Bub on Solana provides a platform for fans and crypto enthusiasts to contribute to meaningful causes while celebrating Lil BUB's enduring impact. Officiële website: https://lilbub.world/

LIL BUB (BUB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor LIL BUB (BUB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 12.74K $ 12.74K $ 12.74K Totale voorraad: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Circulerende voorraad: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.74K $ 12.74K $ 12.74K Hoogste ooit: $ 0.04253922 $ 0.04253922 $ 0.04253922 Laagste ooit: $ 0.00000507 $ 0.00000507 $ 0.00000507 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over LIL BUB (BUB) prijs

LIL BUB (BUB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van LIL BUB (BUB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BUB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BUB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BUB begrijpt, kun je de live prijs van BUB token verkennen!

