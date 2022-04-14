Lil Brett (LILB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Lil Brett (LILB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Lil Brett (LILB) Informatie Lil Brett is a fun and vibrant derivative meme token celebrating creativity, hip-hop culture, and artistic expression. Inspired by the meme universe and rap narratives, Lil Brett combines amazing artwork with a laid-back, community-focused vibe. This token brings together fans of hip-hop, meme culture, and crypto innovation, all while offering a playful and entertaining project that's "just for fun." Officiële website: https://basedlilbrett.com

Lil Brett (LILB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Lil Brett (LILB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 95.77K $ 95.77K $ 95.77K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 95.77K $ 95.77K $ 95.77K Hoogste ooit: $ 0.00393158 $ 0.00393158 $ 0.00393158 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Lil Brett (LILB) prijs

Lil Brett (LILB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Lil Brett (LILB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LILB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LILB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LILB begrijpt, kun je de live prijs van LILB token verkennen!

Prijsvoorspelling van LILB Wil je weten waar je LILB naartoe gaat? Onze LILB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LILB token!

