BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Light Speed Cat prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime LSCAT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de LSCAT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Light Speed Cat prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime LSCAT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de LSCAT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over LSCAT

LSCAT Prijsinformatie

Wat is LSCAT

LSCAT whitepaper

LSCAT officiële website

LSCAT tokenomie

LSCAT Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Light Speed Cat logo

Light Speed Cat Prijs (LSCAT)

Niet genoteerd

1 LSCAT naar USD live prijs:

$0.0003894
$0.0003894$0.0003894
-0.40%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Light Speed Cat (LSCAT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:12:47 (UTC+8)

Light Speed Cat (LSCAT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00171341
$ 0.00171341$ 0.00171341

$ 0
$ 0$ 0

-0.18%

-0.49%

-16.01%

-16.01%

Light Speed Cat (LSCAT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er LSCAT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LSCAT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00171341, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LSCAT met -0.18% veranderd in het afgelopen uur, -0.49% in de afgelopen 24 uur en -16.01% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Light Speed Cat (LSCAT) Marktinformatie

$ 30.79K
$ 30.79K$ 30.79K

--
----

$ 30.79K
$ 30.79K$ 30.79K

79.14M
79.14M 79.14M

79,139,936.06513792
79,139,936.06513792 79,139,936.06513792

De huidige marktkapitalisatie van Light Speed Cat is $ 30.79K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LSCAT is 79.14M, met een totale voorraad van 79139936.06513792. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 30.79K.

Light Speed Cat (LSCAT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Light Speed Cat naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Light Speed Cat naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Light Speed Cat naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Light Speed Cat naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-0.49%
30 dagen$ 0-28.71%
60 dagen$ 0-66.93%
90 dagen$ 0--

Wat is Light Speed Cat (LSCAT)?

Store of Value: LSCAT serves as a robust store of value, offering users a secure and decentralized alternative for preserving and growing their wealth. Built on a blockchain framework, the token leverages the power of cryptography to ensure the integrity and immutability of transactions, providing users with confidence in the stability of their assets.

Gaming Integration: LSCAT goes beyond conventional tokens by integrating seamlessly with gaming ecosystems. As a gaming utility token, it acts as the primary currency within supported gaming platforms, unlocking a new dimension of in-game transactions, rewards, and economic systems. Gamers can trade, purchase virtual assets, and participate in exclusive events using LSCAT, creating a dynamic and immersive gaming environment.

Limited Supply: With a carefully curated limited supply, LSCAT ensures scarcity, contributing to its appeal as a store of value. The controlled tokenomics promote a deflationary model, incentivizing early adopters and long-term holders to benefit from potential appreciation in value over time.

The mission of LSCat Token is to redefine the intersection of finance and gaming, offering a versatile token that caters to both worlds. By providing a secure store of value and enhancing the gaming experience through integration, LSCAT aims to establish itself as a pioneering force in the blockchain industry.

Let’s Foking LSCat It! Meoow!

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Light Speed Cat (LSCAT) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Light Speed Cat Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Light Speed Cat (LSCAT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Light Speed Cat (LSCAT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Light Speed Cat te bekijken.

Bekijk nu de Light Speed Cat prijsvoorspelling !

LSCAT naar lokale valuta's

Light Speed Cat (LSCAT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Light Speed Cat (LSCAT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van LSCAT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Light Speed Cat (LSCAT)

Hoeveel is Light Speed Cat (LSCAT) vandaag waard?
De live LSCAT prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige LSCAT naar USD prijs?
De huidige prijs van LSCAT naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Light Speed Cat?
De marktkapitalisatie van LSCAT is $ 30.79K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van LSCAT?
De circulerende voorraad van LSCAT is 79.14M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van LSCAT?
LSCAT bereikte een ATH-prijs van 0.00171341 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van LSCAT?
LSCAT zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van LSCAT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van LSCAT is -- USD.
Zal LSCAT dit jaar hoger gaan?
LSCAT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de LSCAT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:12:47 (UTC+8)

Light Speed Cat (LSCAT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,182.62
$103,182.62$103,182.62

0.00%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,356.32
$3,356.32$3,356.32

-4.30%

Solana logo

Solana

SOL

$158.60
$158.60$158.60

-1.78%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

Momentum logo

Momentum

MMT

$0.9571
$0.9571$0.9571

+28.04%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,182.62
$103,182.62$103,182.62

0.00%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,356.32
$3,356.32$3,356.32

-4.30%

Solana logo

Solana

SOL

$158.60
$158.60$158.60

-1.78%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2587
$2.2587$2.2587

-1.02%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16623
$0.16623$0.16623

+1.40%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03639
$0.03639$0.03639

+45.56%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01101
$0.01101$0.01101

+46.80%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00849
$0.00849$0.00849

+30.61%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2482
$0.2482$0.2482

+396.40%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2385
$0.2385$0.2385

+264.12%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000048852
$0.0000000048852$0.0000000048852

+248.89%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008943
$0.000008943$0.000008943

+134.29%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03000
$0.03000$0.03000

+95.56%