lifedog (LFDOG) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in lifedog (LFDOG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
lifedog (LFDOG) Informatie

LIFEDOG – The King of All Dog Coins

LIFEDOG is the The Harbinger of Bull Runs. King of All Dog Coins. The Great Dog, The True King, The Resurrector of Dead Memes, The Herald of Meme Rebirth, The Healer of Broken Dreams, The Restorer of Meme Glory.

Memes? They are our language. Money? It is our destiny. $LIFEDOG is the catalyst for both.

A dog with the power to change the fate of all meme coins, he has come to Earth to revive every meme from the ashes and lead us all to the moon.

KEY FEATURES

Memes Communities Absorbtion! LIFE, FUN, PROFIT

Fairlaunch

No MM,

No VCs

Huge celebrity support

Officiële website:
https://www.lifedog.xyz/

lifedog (LFDOG) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor lifedog (LFDOG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 26.70K
$ 26.70K
Totale voorraad:
$ 952.00M
$ 952.00M
Circulerende voorraad:
$ 952.00M
$ 952.00M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 26.70K
$ 26.70K
Hoogste ooit:
$ 0.04671619
$ 0.04671619
Laagste ooit:
$ 0
$ 0
Huidige prijs:
$ 0
$ 0

lifedog (LFDOG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van lifedog (LFDOG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal LFDOG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel LFDOG tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van LFDOG begrijpt, kun je de live prijs van LFDOG token verkennen!

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.