life changing pill (PILL) Informatie Life Changing Pill is a community-driven meme coin that tokenizes the meme-coin culture that pump.fun has created. It embraces and celebrate the absurd, reality-bending, ridiculous, inspiring, cruel, generous and vast possibilities that could happen in pump.fun. It highlights the fact that every day could be a life changing day in the pump.fun "trenches". Life changing pill is an authentic narrative and aims to be the one representative of pump.fun meme-coin culture. The community engages in activities that highlight the impact pump.fun has had in the crypto space. Officiële website: https://pillnet.ai/

life changing pill (PILL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor life changing pill (PILL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 664.97K $ 664.97K $ 664.97K Totale voorraad: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M Circulerende voorraad: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 664.97K $ 664.97K $ 664.97K Hoogste ooit: $ 0.00554118 $ 0.00554118 $ 0.00554118 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00066207 $ 0.00066207 $ 0.00066207 Meer informatie over life changing pill (PILL) prijs

life changing pill (PILL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van life changing pill (PILL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PILL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PILL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PILL begrijpt, kun je de live prijs van PILL token verkennen!

Prijsvoorspelling van PILL Wil je weten waar je PILL naartoe gaat? Onze PILL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PILL token!

