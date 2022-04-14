Lido Staked SOL (STSOL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Lido Staked SOL (STSOL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Lido Staked SOL (STSOL) Informatie 'Lido for Solana' is a Lido-DAO governed liquid staking protocol for the Solana blockchain. Anyone who stakes their SOL tokens with Lido will be issued an on-chain representation of SOL staking position with Lido validators, called stSOL. This will allow Solana token holders to get liquidity on their staked assets which can then be traded, or further utilized as collateral in DeFi products. stSOL is the liquid token that represents your share of the total SOL pool deposited with Lido. As soon as you delegate to the pool, you receive the newly minted stSOL. Over time, as your SOL delegation accrues rewards, the value of your stSOL appreciates. There is no waiting time for receiving stSOL tokens. Officiële website: https://solana.lido.fi/

Lido Staked SOL (STSOL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Lido Staked SOL (STSOL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 28.17M $ 28.17M $ 28.17M Totale voorraad: $ 106.16K $ 106.16K $ 106.16K Circulerende voorraad: $ 106.16K $ 106.16K $ 106.16K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 28.17M $ 28.17M $ 28.17M Hoogste ooit: $ 350.04 $ 350.04 $ 350.04 Laagste ooit: $ 8.65 $ 8.65 $ 8.65 Huidige prijs: $ 265.07 $ 265.07 $ 265.07 Meer informatie over Lido Staked SOL (STSOL) prijs

Lido Staked SOL (STSOL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Lido Staked SOL (STSOL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STSOL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STSOL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STSOL begrijpt, kun je de live prijs van STSOL token verkennen!

