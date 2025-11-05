BeursDEX+
De live Libra Incentix prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime LIXX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de LIXX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Libra Incentix logo

Libra Incentix Prijs (LIXX)

Niet genoteerd

1 LIXX naar USD live prijs:

$0.00020567
$0.00020567$0.00020567
+15.20%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Libra Incentix (LIXX) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:26:33 (UTC+8)

Libra Incentix (LIXX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00473475
$ 0.00473475$ 0.00473475

$ 0
$ 0$ 0

-0.80%

+15.27%

+8.64%

+8.64%

Libra Incentix (LIXX) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er LIXX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LIXX hoogste prijs aller tijden is $ 0.00473475, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LIXX met -0.80% veranderd in het afgelopen uur, +15.27% in de afgelopen 24 uur en +8.64% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Libra Incentix (LIXX) Marktinformatie

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

--
----

$ 3.09M
$ 3.09M$ 3.09M

6.70B
6.70B 6.70B

15,000,000,000.0
15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Libra Incentix is $ 1.38M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LIXX is 6.70B, met een totale voorraad van 15000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.09M.

Libra Incentix (LIXX) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Libra Incentix naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Libra Incentix naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Libra Incentix naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Libra Incentix naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+15.27%
30 dagen$ 0-62.06%
60 dagen$ 0+542.68%
90 dagen$ 0--

Wat is Libra Incentix (LIXX)?

LIX is an innovative project aiming to revolutionize the loyalty industry through its robust blockchain-powered platform. At its core, LIXX utility token serves as the cornerstone, enabling users to access exclusive rewards, discounts, and gift vouchers.

Libra Incentix is a technology company specializing in consumer loyalty. The LIX platform is the leading blockchain-based B2C Rewards Marketplace. Utility token LIXX enables ordinary shoppers to earn and freely use loyalty points.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

Libra Incentix (LIXX) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Libra Incentix Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Libra Incentix (LIXX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Libra Incentix (LIXX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Libra Incentix te bekijken.

Bekijk nu de Libra Incentix prijsvoorspelling !

LIXX naar lokale valuta's

Libra Incentix (LIXX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Libra Incentix (LIXX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van LIXX token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Libra Incentix (LIXX)

Hoeveel is Libra Incentix (LIXX) vandaag waard?
De live LIXX prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige LIXX naar USD prijs?
De huidige prijs van LIXX naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Libra Incentix?
De marktkapitalisatie van LIXX is $ 1.38M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van LIXX?
De circulerende voorraad van LIXX is 6.70B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van LIXX?
LIXX bereikte een ATH-prijs van 0.00473475 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van LIXX?
LIXX zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van LIXX?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van LIXX is -- USD.
Zal LIXX dit jaar hoger gaan?
LIXX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de LIXX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Libra Incentix (LIXX) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

