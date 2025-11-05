Libra Incentix (LIXX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00473475$ 0.00473475 $ 0.00473475 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.80% Prijswijziging (1D) +15.27% Prijswijziging (7D) +8.64% Prijswijziging (7D) +8.64%

Libra Incentix (LIXX) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er LIXX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LIXX hoogste prijs aller tijden is $ 0.00473475, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LIXX met -0.80% veranderd in het afgelopen uur, +15.27% in de afgelopen 24 uur en +8.64% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Libra Incentix (LIXX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Circulerende voorraad 6.70B 6.70B 6.70B Totale voorraad 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Libra Incentix is $ 1.38M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LIXX is 6.70B, met een totale voorraad van 15000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.09M.