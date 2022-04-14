LGCY Network (LGCY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in LGCY Network (LGCY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

LGCY Network (LGCY) Informatie LGCY Network is a Layer 1, proof-of-stake, decentralized network. Supernova Mainnet handles 10.000 transactions per second at an average cost of 0,01$ per transaction. LGCY Network is a DPoS, open-source blockchain protocol with industry-leading transaction speed and flexible utility. Running on the Libertas Protocol, the network aims to be the most decentralized dApp blockchain in the world. Bringing true decentralization with DPoS by implementing the Libertas Protocol to the Governing Bodies (GBs) system of governance. By splitting up the 27 GBs into three branches, limiting the power of each, and introducing terms to the governance system, no single large token holder will be able to gain an unbalanced amount of power. Officiële website: https://lgcy.network/

LGCY Network (LGCY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor LGCY Network (LGCY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.82K $ 10.82K $ 10.82K Totale voorraad: $ 25.27B $ 25.27B $ 25.27B Circulerende voorraad: $ 12.31B $ 12.31B $ 12.31B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 22.22K $ 22.22K $ 22.22K Hoogste ooit: $ 0.02085432 $ 0.02085432 $ 0.02085432 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over LGCY Network (LGCY) prijs

LGCY Network (LGCY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van LGCY Network (LGCY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LGCY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LGCY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LGCY begrijpt, kun je de live prijs van LGCY token verkennen!

