Leverj Gluon (L2) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Leverj Gluon (L2), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Leverj Gluon (L2) Informatie Leverj decentralizes the most desirable features of derivatives trading by implementing them in cryptocurrencies and eliminating points of friction. With a tight focus on derivatives trading and the supporting ecosystem, Leverj has taken the approach of defining the product first. We have built a functioning exchange with a usable UI (user interface), decentralized identity, and provable audit. We plan to decentralize the back-end and add ecosystem features that will enable large players to move into the cryptocurrency world. Leverj decentralizes the most desirable features of derivatives trading by implementing them in cryptocurrencies and eliminating points of friction. With a tight focus on derivatives trading and the supporting ecosystem, Leverj has taken the approach of defining the product first. We have built a functioning exchange with a usable UI (user interface), decentralized identity, and provable audit. We plan to decentralize the back-end and add ecosystem features that will enable large players to move into the cryptocurrency world. Officiële website: https://www.leverj.io/ Koop nu L2!

Leverj Gluon (L2) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Leverj Gluon (L2), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 188.90K $ 188.90K $ 188.90K Totale voorraad: $ 219.54M $ 219.54M $ 219.54M Circulerende voorraad: $ 219.54M $ 219.54M $ 219.54M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 188.90K $ 188.90K $ 188.90K Hoogste ooit: $ 0.273661 $ 0.273661 $ 0.273661 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00086041 $ 0.00086041 $ 0.00086041 Meer informatie over Leverj Gluon (L2) prijs

Leverj Gluon (L2) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Leverj Gluon (L2) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal L2 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel L2 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van L2 begrijpt, kun je de live prijs van L2 token verkennen!

Prijsvoorspelling van L2 Wil je weten waar je L2 naartoe gaat? Onze L2 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van L2 token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!