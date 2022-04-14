Let that sink in (SINK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Let that sink in (SINK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Let that sink in (SINK) Informatie The project, Let that sink in $SINK, draws inspiration from Elon Musk's humorous tweet where he held a sink, symbolizing "Let that sink in." It's a playful, meme-driven initiative with a lighthearted approach, aimed at engaging the online community in a fun, relatable way. The $SINK token represents a way for people to participate in meme culture while also supporting a project that's building a community around humor and tech-inspired satire. By leveraging the viral potential of humor, $SINK aims to create a memorable and entertaining space within the crypto ecosystem. Officiële website: https://sinktoken.com/ Koop nu SINK!

Let that sink in (SINK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Let that sink in (SINK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 56.60K $ 56.60K $ 56.60K Totale voorraad: $ 799.64M $ 799.64M $ 799.64M Circulerende voorraad: $ 799.64M $ 799.64M $ 799.64M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 56.60K $ 56.60K $ 56.60K Hoogste ooit: $ 0.00507815 $ 0.00507815 $ 0.00507815 Laagste ooit: $ 0.00005459 $ 0.00005459 $ 0.00005459 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Let that sink in (SINK) prijs

Let that sink in (SINK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Let that sink in (SINK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SINK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SINK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SINK begrijpt, kun je de live prijs van SINK token verkennen!

Prijsvoorspelling van SINK Wil je weten waar je SINK naartoe gaat? Onze SINK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SINK token!

