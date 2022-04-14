Let me do it for you (NOSE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Let me do it for you (NOSE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Let me do it for you (NOSE) Informatie Inspired by the globally viral TikTok meme, $NOSE captures the heart of internet culture and community. At its core, $NOSE represents the iconic "Let me do it for you" meme featuring the lovable borzoi dog with an exceptionally long nose. This meme isn't just about a quirky image—it embodies a spirit of determination, selflessness, and humor. The borzoi's long nose symbolizes its ability to tackle challenges and "reach" goals that seem impossible, all while bringing a smile to people's faces. Officiële website: https://www.x.com/nosecto

Let me do it for you (NOSE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Let me do it for you (NOSE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 12.08K $ 12.08K $ 12.08K Totale voorraad: $ 997.43M $ 997.43M $ 997.43M Circulerende voorraad: $ 974.57M $ 974.57M $ 974.57M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.37K $ 12.37K $ 12.37K Hoogste ooit: $ 0.0023184 $ 0.0023184 $ 0.0023184 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Let me do it for you (NOSE) prijs

Let me do it for you (NOSE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Let me do it for you (NOSE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NOSE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NOSE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NOSE begrijpt, kun je de live prijs van NOSE token verkennen!

