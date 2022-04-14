Let Him Cook ($COOK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Let Him Cook ($COOK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Let Him Cook ($COOK) Informatie Let Him Cook is a slang phrase that means to freely let a person do something they are good at. Let Him Cook is one of the most popular sayings to every hit social media. We Figured why not have it as a Solana token. With over 500 Million posts on TikTok alone, it was clear, that Let Him Cook is Loved by the masses. The True Purpose and function of the project is to spread the love of the saying for all the masses in the crypto ecosystem. $COOK Is ran by the people, for the people as a Community take over. $COOK is a Memecoin launched Via Pump.Fun on the Solana Ecosystem. Let Him Cook is a slang phrase that means to freely let a person do something they are good at. Let Him Cook is one of the most popular sayings to every hit social media. We Figured why not have it as a Solana token. With over 500 Million posts on TikTok alone, it was clear, that Let Him Cook is Loved by the masses. The True Purpose and function of the project is to spread the love of the saying for all the masses in the crypto ecosystem. $COOK Is ran by the people, for the people as a Community take over. $COOK is a Memecoin launched Via Pump.Fun on the Solana Ecosystem. Officiële website: https://www.lethimcook.art/ Koop nu $COOK!

Let Him Cook ($COOK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Let Him Cook ($COOK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 483.81K $ 483.81K $ 483.81K Totale voorraad: $ 998.68M $ 998.68M $ 998.68M Circulerende voorraad: $ 998.68M $ 998.68M $ 998.68M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 483.81K $ 483.81K $ 483.81K Hoogste ooit: $ 0.01564695 $ 0.01564695 $ 0.01564695 Laagste ooit: $ 0.00019161 $ 0.00019161 $ 0.00019161 Huidige prijs: $ 0.00048388 $ 0.00048388 $ 0.00048388 Meer informatie over Let Him Cook ($COOK) prijs

Let Him Cook ($COOK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Let Him Cook ($COOK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $COOK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $COOK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $COOK begrijpt, kun je de live prijs van $COOK token verkennen!

Prijsvoorspelling van $COOK Wil je weten waar je $COOK naartoe gaat? Onze $COOK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $COOK token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!