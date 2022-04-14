LEPER (LEPER) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in LEPER (LEPER), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

LEPER (LEPER) Informatie $LEPER, a fair-launch memecoin on Solana. No presales, no early investors—just pure, meme-driven madness. Larry the Leper, Pepe's long-lost Irish cousin, always had luck on his side. Born with a pint in one hand and a deck of cards in the other, he moved from one questionable bet to the next, never afraid to gamble it all. Whether it was betting everything on a horse called "Sure Thing" (which, spoiler alert, rarely was) or waking up with hangovers that could knock out McGregor, Larry the LEPER somehow always managed to come out on top. But horses were just the beginning—crypto was where the real money lay. Larry had crushed it so hard by diving into obscure memecoins that he was practically the Barren Wuffett of the degen world. While others slept, Larry was up at 3 a.m., wagering his entire net worth on coins named after dogs and frogs, watching them either skyrocket to the moon or crash harder than his love life. Now, Larry's gearing up for the next big thing: He's inviting others to join him on this wild ride as they take $LEPER on a journey to become the hottest coin on the block. Officiële website: https://leper.wtf/ Whitepaper: https://leper.gitbook.io/leper-docs

LEPER (LEPER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor LEPER (LEPER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 26.09K $ 26.09K $ 26.09K Totale voorraad: $ 891.94M $ 891.94M $ 891.94M Circulerende voorraad: $ 891.94M $ 891.94M $ 891.94M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 26.09K $ 26.09K $ 26.09K Hoogste ooit: $ 0.00445839 $ 0.00445839 $ 0.00445839 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over LEPER (LEPER) prijs

LEPER (LEPER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van LEPER (LEPER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LEPER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LEPER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LEPER begrijpt, kun je de live prijs van LEPER token verkennen!

Prijsvoorspelling van LEPER Wil je weten waar je LEPER naartoe gaat? Onze LEPER prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LEPER token!

