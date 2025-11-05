LEO Token (LEO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 9.43 $ 9.43 $ 9.43 24u laag $ 9.57 $ 9.57 $ 9.57 24u hoog 24u laag $ 9.43$ 9.43 $ 9.43 24u hoog $ 9.57$ 9.57 $ 9.57 Hoogste prijs ooit $ 10.14$ 10.14 $ 10.14 Laagste prijs $ 0.799859$ 0.799859 $ 0.799859 Prijswijziging (1u) -0.08% Prijswijziging (1D) -0.54% Prijswijziging (7D) -1.39% Prijswijziging (7D) -1.39%

LEO Token (LEO) real-time prijs is $9.48. De afgelopen 24 uur werd er LEO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 9.43 en een hoogtepunt van $ 9.57, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LEO hoogste prijs aller tijden is $ 10.14, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.799859 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LEO met -0.08% veranderd in het afgelopen uur, -0.54% in de afgelopen 24 uur en -1.39% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

LEO Token (LEO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 8.78B$ 8.78B $ 8.78B Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 9.38B$ 9.38B $ 9.38B Circulerende voorraad 922.32M 922.32M 922.32M Totale voorraad 985,239,504.0 985,239,504.0 985,239,504.0

De huidige marktkapitalisatie van LEO Token is $ 8.78B, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LEO is 922.32M, met een totale voorraad van 985239504.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.38B.