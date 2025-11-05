Lenny (LENNY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00038603 $ 0.00038603 $ 0.00038603 24u laag $ 0.00068531 $ 0.00068531 $ 0.00068531 24u hoog 24u laag $ 0.00038603$ 0.00038603 $ 0.00038603 24u hoog $ 0.00068531$ 0.00068531 $ 0.00068531 Hoogste prijs ooit $ 0.00220577$ 0.00220577 $ 0.00220577 Laagste prijs $ 0.00004959$ 0.00004959 $ 0.00004959 Prijswijziging (1u) +2.07% Prijswijziging (1D) -26.04% Prijswijziging (7D) -13.92% Prijswijziging (7D) -13.92%

Lenny (LENNY) real-time prijs is $0.00050681. De afgelopen 24 uur werd er LENNY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00038603 en een hoogtepunt van $ 0.00068531, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LENNY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00220577, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00004959 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LENNY met +2.07% veranderd in het afgelopen uur, -26.04% in de afgelopen 24 uur en -13.92% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Lenny (LENNY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 487.48K$ 487.48K $ 487.48K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 487.48K$ 487.48K $ 487.48K Circulerende voorraad 961.54M 961.54M 961.54M Totale voorraad 961,540,592.271006 961,540,592.271006 961,540,592.271006

De huidige marktkapitalisatie van Lenny is $ 487.48K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LENNY is 961.54M, met een totale voorraad van 961540592.271006. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 487.48K.