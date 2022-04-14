Lendle (LEND) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Lendle (LEND), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Lendle (LEND) Informatie Lendle is committed to redefine lending and borrowing experiences on the Mantle Network. This project stands out as an innovation-driven, decentralized, and non-custodial liquidity market, driven by a core mission to bring fresh innovation and decentralisation to the lending and borrowing landscape. Founded in August 2023, the project's unique features will include expanded lending opportunities, isolated and undercollateralized lending and an enhanced token lock mechanisms with revenue share. With a V1 recently launched and recipients of a Mantle Foundation Builders Grant to design and implement new lending markets' features, Lendle is committed to be the #1 lending market on Mantle. Currently, the $LEND token can be bought and sold on Decentralized Exchances on Mantle. $LEND holders are able to stake their $LEND on Lendle to receive protocol fees in bluechips like ETH, BTC, USDC, USDT and MNT. If you lock your tokens, you also receive the penalty fees from early unlockers. While we keep developping the protocol, some utilities might be added/changed. Stay updated through our docs and socials. Officiële website: https://www.lendle.xyz/ Whitepaper: https://docs.lendle.xyz/miscellaneous/mission-statement

Lendle (LEND) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Lendle (LEND), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 59.49M $ 59.49M $ 59.49M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M Hoogste ooit: $ 0.207173 $ 0.207173 $ 0.207173 Laagste ooit: $ 0.00844793 $ 0.00844793 $ 0.00844793 Huidige prijs: $ 0.01845664 $ 0.01845664 $ 0.01845664 Meer informatie over Lendle (LEND) prijs

Lendle (LEND) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Lendle (LEND) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LEND tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LEND tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LEND begrijpt, kun je de live prijs van LEND token verkennen!

Prijsvoorspelling van LEND Wil je weten waar je LEND naartoe gaat? Onze LEND prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

