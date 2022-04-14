Lemonrocks (LEMON) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Lemonrocks (LEMON), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Lemonrocks (LEMON) Informatie Introducing LemonRocks. Where innovators find tools to shape the future, and backers discover the next big thing. One Platform For All Builders Access an extensive selection of data models and AI resources designed for builders and early-stage investors. Start-Up Data 2.0 Cross-referenced with ML, and verified by the community. We track GitHub activity, AppStore stats, CMC, stock prices, roadmaps, user traffic, and extensive metrics. LemonLink Connecting startups and investors with AI-driven precision, easy access to vital templates, agreements, and checklists, ensuring efficient support throughout the process. The Lemon AI The Lemon is your personal start-up assistant. Designed for quick access to information and personalized assistance, The Lemon enhances your experience in navigating the start-up and data ecosystem. Builders Hub The Builders Hub is a collaborative space to build, grow, and win grants for promising Web3 projects. Officiële website: http://www.lemonrocks.com/

Lemonrocks (LEMON) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Lemonrocks (LEMON), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 155.36K $ 155.36K $ 155.36K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 155.36K $ 155.36K $ 155.36K Hoogste ooit: $ 0.04140239 $ 0.04140239 $ 0.04140239 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00015536 $ 0.00015536 $ 0.00015536 Meer informatie over Lemonrocks (LEMON) prijs

Lemonrocks (LEMON) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Lemonrocks (LEMON) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LEMON tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LEMON tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LEMON begrijpt, kun je de live prijs van LEMON token verkennen!

Prijsvoorspelling van LEMON Wil je weten waar je LEMON naartoe gaat? Onze LEMON prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LEMON token!

