Lemon (LEMON) Informatie The Lemon Project is dedicated to establishing a solid foundation and positive reputation for the Sui meme ecosystem. Our mission is to create a safe and engaging environment for meme projects, fostering trust and innovation within the community. Our ultimate goal is to position the Sui ecosystem as a leading destination for crypto enthusiasts, attracting users and developers from Solana and other layer-1 ecosystems. By doing so, we aim to drive adoption and expand the reach of Sui while promoting a vibrant and interconnected blockchain landscape. In addition, we are excited to share that we are working on a SuiPlay console game, which will integrate Lemon tokens to provide real utility and an engaging experience for users. This initiative underscores our commitment to delivering value and long-term growth for the Sui ecosystem. Officiële website: https://lemonsofsui.com/ Koop nu LEMON!

Lemon (LEMON) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Lemon (LEMON), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.47K $ 13.47K $ 13.47K Totale voorraad: $ 6.68B $ 6.68B $ 6.68B Circulerende voorraad: $ 6.68B $ 6.68B $ 6.68B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.47K $ 13.47K $ 13.47K Hoogste ooit: $ 0.00017911 $ 0.00017911 $ 0.00017911 Laagste ooit: $ 0.00000116 $ 0.00000116 $ 0.00000116 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Lemon (LEMON) prijs

Lemon (LEMON) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Lemon (LEMON) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LEMON tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LEMON tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LEMON begrijpt, kun je de live prijs van LEMON token verkennen!

Prijsvoorspelling van LEMON Wil je weten waar je LEMON naartoe gaat? Onze LEMON prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LEMON token!

