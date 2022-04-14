LEGIT (LEGIT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in LEGIT (LEGIT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

LEGIT (LEGIT) Informatie LEGIT: A Memecoin Revolution Built on Liquidity, Transparency, and Long-Term Growth Born with the fair launch spirit at its core, LEGIT is a memecoin that seeks to differentiate itself by emphasizing stability, transparency, and sustainability. Unlike traditional memecoins that rely heavily on hype and speculative trading, $LEGIT aims to build a strong community of holders and ensure liquidity while minimizing risks associated with token inflation and market manipulation LEGIT: A Memecoin Revolution Built on Liquidity, Transparency, and Long-Term Growth Born with the fair launch spirit at its core, LEGIT is a memecoin that seeks to differentiate itself by emphasizing stability, transparency, and sustainability. Unlike traditional memecoins that rely heavily on hype and speculative trading, $LEGIT aims to build a strong community of holders and ensure liquidity while minimizing risks associated with token inflation and market manipulation Officiële website: https://legitmeme.com/ Koop nu LEGIT!

LEGIT (LEGIT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor LEGIT (LEGIT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 245.37K $ 245.37K $ 245.37K Totale voorraad: $ 957.83M $ 957.83M $ 957.83M Circulerende voorraad: $ 957.83M $ 957.83M $ 957.83M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 245.37K $ 245.37K $ 245.37K Hoogste ooit: $ 0.00890273 $ 0.00890273 $ 0.00890273 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00025617 $ 0.00025617 $ 0.00025617 Meer informatie over LEGIT (LEGIT) prijs

LEGIT (LEGIT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van LEGIT (LEGIT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LEGIT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LEGIT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LEGIT begrijpt, kun je de live prijs van LEGIT token verkennen!

