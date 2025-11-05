BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Legend of Arcadia prijs vandaag is 0.01081258 USD. Volg realtime ARCA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ARCA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Legend of Arcadia prijs vandaag is 0.01081258 USD. Volg realtime ARCA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ARCA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over ARCA

ARCA Prijsinformatie

Wat is ARCA

ARCA whitepaper

ARCA officiële website

ARCA tokenomie

ARCA Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Legend of Arcadia logo

Legend of Arcadia Prijs (ARCA)

Niet genoteerd

1 ARCA naar USD live prijs:

$0.01076722
$0.01076722$0.01076722
-3.20%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Legend of Arcadia (ARCA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:25:45 (UTC+8)

Legend of Arcadia (ARCA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.01051006
$ 0.01051006$ 0.01051006
24u laag
$ 0.0112226
$ 0.0112226$ 0.0112226
24u hoog

$ 0.01051006
$ 0.01051006$ 0.01051006

$ 0.0112226
$ 0.0112226$ 0.0112226

$ 0.089965
$ 0.089965$ 0.089965

$ 0.0104858
$ 0.0104858$ 0.0104858

-0.45%

-2.82%

-8.62%

-8.62%

Legend of Arcadia (ARCA) real-time prijs is $0.01081258. De afgelopen 24 uur werd er ARCA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01051006 en een hoogtepunt van $ 0.0112226, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ARCA hoogste prijs aller tijden is $ 0.089965, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0104858 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ARCA met -0.45% veranderd in het afgelopen uur, -2.82% in de afgelopen 24 uur en -8.62% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Legend of Arcadia (ARCA) Marktinformatie

$ 3.25M
$ 3.25M$ 3.25M

--
----

$ 10.81M
$ 10.81M$ 10.81M

300.79M
300.79M 300.79M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Legend of Arcadia is $ 3.25M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ARCA is 300.79M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.81M.

Legend of Arcadia (ARCA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Legend of Arcadia naar USD $ -0.00031490149452554.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Legend of Arcadia naar USD $ -0.0017071809.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Legend of Arcadia naar USD $ -0.0028090077.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Legend of Arcadia naar USD $ -0.002919496576946724.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00031490149452554-2.82%
30 dagen$ -0.0017071809-15.78%
60 dagen$ -0.0028090077-25.97%
90 dagen$ -0.002919496576946724-21.26%

Wat is Legend of Arcadia (ARCA)?

Legend of Arcadia (LOA) is a card-based RPG game built on a vast story universe inspired by Kingdom Hearts. LOA is built with the latest technology for the modern gamer, powered by blockchain. Players can enjoy the game for free, on the go on a mobile device, and socialize in real time with gamers from across the globe through immersive pvp game modes and trading highly composable NFTs.

The world of Arcadia revolves around a fictional continent inhabited by small, toy-like humanoid creatures called Toy Heroes. The objective of the game is to collect and cultivate various types of Toy Heroes (totaling 8 classes and 6 factions) and earn rewards through gameplay.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Legend of Arcadia (ARCA) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Legend of Arcadia Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Legend of Arcadia (ARCA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Legend of Arcadia (ARCA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Legend of Arcadia te bekijken.

Bekijk nu de Legend of Arcadia prijsvoorspelling !

ARCA naar lokale valuta's

Legend of Arcadia (ARCA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Legend of Arcadia (ARCA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ARCA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Legend of Arcadia (ARCA)

Hoeveel is Legend of Arcadia (ARCA) vandaag waard?
De live ARCA prijs in USD is 0.01081258 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ARCA naar USD prijs?
De huidige prijs van ARCA naar USD is $ 0.01081258. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Legend of Arcadia?
De marktkapitalisatie van ARCA is $ 3.25M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ARCA?
De circulerende voorraad van ARCA is 300.79M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ARCA?
ARCA bereikte een ATH-prijs van 0.089965 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ARCA?
ARCA zag een ATL-prijs van 0.0104858 USD.
Wat is het handelsvolume van ARCA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ARCA is -- USD.
Zal ARCA dit jaar hoger gaan?
ARCA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ARCA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:25:45 (UTC+8)

Legend of Arcadia (ARCA) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,532.79
$102,532.79$102,532.79

-0.62%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,333.48
$3,333.48$3,333.48

-4.95%

Solana logo

Solana

SOL

$158.24
$158.24$158.24

-2.00%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1855
$1.1855$1.1855

+58.59%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,532.79
$102,532.79$102,532.79

-0.62%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,333.48
$3,333.48$3,333.48

-4.95%

Solana logo

Solana

SOL

$158.24
$158.24$158.24

-2.00%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2456
$2.2456$2.2456

-1.59%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16412
$0.16412$0.16412

+0.11%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04118
$0.04118$0.04118

+64.72%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01134
$0.01134$0.01134

+51.20%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00500
$0.00500$0.00500

-23.07%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2552
$0.2552$0.2552

+410.40%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2552
$0.2552$0.2552

+410.40%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07359
$0.07359$0.07359

+379.72%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000045728
$0.0000000045728$0.0000000045728

+226.58%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.1877
$0.1877$0.1877

+186.56%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008616
$0.000008616$0.000008616

+125.72%