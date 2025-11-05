Legend of Arcadia (ARCA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.01051006 24u hoog $ 0.0112226 Hoogste prijs ooit $ 0.089965 Laagste prijs $ 0.0104858 Prijswijziging (1u) -0.45% Prijswijziging (1D) -2.82% Prijswijziging (7D) -8.62%

Legend of Arcadia (ARCA) real-time prijs is $0.01081258. De afgelopen 24 uur werd er ARCA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01051006 en een hoogtepunt van $ 0.0112226, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ARCA hoogste prijs aller tijden is $ 0.089965, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0104858 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ARCA met -0.45% veranderd in het afgelopen uur, -2.82% in de afgelopen 24 uur en -8.62% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Legend of Arcadia (ARCA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 3.25M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 10.81M Circulerende voorraad 300.79M Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Legend of Arcadia is $ 3.25M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ARCA is 300.79M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.81M.