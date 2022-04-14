Legacy Frax Dollar (FRAX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Legacy Frax Dollar (FRAX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Legacy Frax Dollar (FRAX) Informatie The first fractional-algorithmic stablecoin Officiële website: https://frax.finance

Legacy Frax Dollar (FRAX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Legacy Frax Dollar (FRAX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 296.15M $ 296.15M $ 296.15M Totale voorraad: $ 296.74M $ 296.74M $ 296.74M Circulerende voorraad: $ 296.74M $ 296.74M $ 296.74M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 296.15M $ 296.15M $ 296.15M Hoogste ooit: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Laagste ooit: $ 0.874536 $ 0.874536 $ 0.874536 Huidige prijs: $ 0.998035 $ 0.998035 $ 0.998035 Meer informatie over Legacy Frax Dollar (FRAX) prijs

Legacy Frax Dollar (FRAX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Legacy Frax Dollar (FRAX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FRAX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FRAX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FRAX begrijpt, kun je de live prijs van FRAX token verkennen!

Prijsvoorspelling van FRAX Wil je weten waar je FRAX naartoe gaat? Onze FRAX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FRAX token!

