Ledgity Token (LDY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00835385 $ 0.00835385 $ 0.00835385 24u laag $ 0.00915243 $ 0.00915243 $ 0.00915243 24u hoog 24u laag $ 0.00835385$ 0.00835385 $ 0.00835385 24u hoog $ 0.00915243$ 0.00915243 $ 0.00915243 Hoogste prijs ooit $ 0.110451$ 0.110451 $ 0.110451 Laagste prijs $ 0.00392962$ 0.00392962 $ 0.00392962 Prijswijziging (1u) -0.11% Prijswijziging (1D) +2.87% Prijswijziging (7D) +76.23% Prijswijziging (7D) +76.23%

Ledgity Token (LDY) real-time prijs is $0.00908188. De afgelopen 24 uur werd er LDY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00835385 en een hoogtepunt van $ 0.00915243, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LDY hoogste prijs aller tijden is $ 0.110451, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00392962 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LDY met -0.11% veranderd in het afgelopen uur, +2.87% in de afgelopen 24 uur en +76.23% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Ledgity Token (LDY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 334.93K$ 334.93K $ 334.93K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 681.14K$ 681.14K $ 681.14K Circulerende voorraad 36.88M 36.88M 36.88M Totale voorraad 75,000,000.0 75,000,000.0 75,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Ledgity Token is $ 334.93K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LDY is 36.88M, met een totale voorraad van 75000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 681.14K.