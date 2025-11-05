BeursDEX+
De live League of Kingdoms prijs vandaag is 0.087614 USD. Volg realtime LOKA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de LOKA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

League of Kingdoms Prijs (LOKA)

1 LOKA naar USD live prijs:

$0.087614
$0.087614
-7.60%1D
League of Kingdoms (LOKA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:25:30 (UTC+8)

League of Kingdoms (LOKA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.08462
$ 0.08462
24u laag
$ 0.095413
$ 0.095413
24u hoog

$ 0.08462
$ 0.08462

$ 0.095413
$ 0.095413

$ 5.37
$ 5.37

$ 0.04425999
$ 0.04425999

-1.01%

-7.69%

-17.47%

-17.47%

League of Kingdoms (LOKA) real-time prijs is $0.087614. De afgelopen 24 uur werd er LOKA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.08462 en een hoogtepunt van $ 0.095413, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LOKA hoogste prijs aller tijden is $ 5.37, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.04425999 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LOKA met -1.01% veranderd in het afgelopen uur, -7.69% in de afgelopen 24 uur en -17.47% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

League of Kingdoms (LOKA) Marktinformatie

$ 3.96M
$ 3.96M

--
--

$ 43.81M
$ 43.81M

45.17M
45.17M

500,000,000.0
500,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van League of Kingdoms is $ 3.96M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LOKA is 45.17M, met een totale voorraad van 500000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 43.81M.

League of Kingdoms (LOKA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van League of Kingdoms naar USD $ -0.00730134764110585.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van League of Kingdoms naar USD $ -0.0335881586.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van League of Kingdoms naar USD $ -0.0371450592.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van League of Kingdoms naar USD $ -0.16910643004591744.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00730134764110585-7.69%
30 dagen$ -0.0335881586-38.33%
60 dagen$ -0.0371450592-42.39%
90 dagen$ -0.16910643004591744-65.87%

Wat is League of Kingdoms (LOKA)?

League of Kingdoms is one of the world's first blockchain MMO strategy games. Gamers build kingdoms, farm resources, fight monsters (PvE), and compete with enemy kingdoms (PvP) or alliances (MMO) where all the land plots are non-fungible tokens (NFT) along with tokenizable resources, skins, and many other game assets. Currently, the free-to-play strategy game is available on mobile (Android, iOS), as well as on the PC.

The project team aims to build a game universe where gamers can have fun together while capitalizing on their digital assets, skills, and play-time. The project offers entertaining game content that appeals to not just crypto enthusiasts but also mainstream gamers.

League of Kingdoms (LOKA) hulpbron

League of Kingdoms Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal League of Kingdoms (LOKA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je League of Kingdoms (LOKA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor League of Kingdoms te bekijken.

Bekijk nu de League of Kingdoms prijsvoorspelling !

LOKA naar lokale valuta's

League of Kingdoms (LOKA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van League of Kingdoms (LOKA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van LOKA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over League of Kingdoms (LOKA)

Hoeveel is League of Kingdoms (LOKA) vandaag waard?
De live LOKA prijs in USD is 0.087614 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige LOKA naar USD prijs?
De huidige prijs van LOKA naar USD is $ 0.087614. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van League of Kingdoms?
De marktkapitalisatie van LOKA is $ 3.96M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van LOKA?
De circulerende voorraad van LOKA is 45.17M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van LOKA?
LOKA bereikte een ATH-prijs van 5.37 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van LOKA?
LOKA zag een ATL-prijs van 0.04425999 USD.
Wat is het handelsvolume van LOKA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van LOKA is -- USD.
Zal LOKA dit jaar hoger gaan?
LOKA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de LOKA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:25:30 (UTC+8)

League of Kingdoms (LOKA) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$102,532.74

$3,333.23

$158.16

$1.0000

$1.1884

$102,532.74

$3,333.23

$158.16

$2.2461

$0.16408

$0.00000

$0.04118

$0.01029

$0.00530

$0.2559

$0.2559

$0.07359

$0.0000000045728

$0.1887

$0.000008616

