League of Kingdoms (LOKA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.08462 $ 0.08462 $ 0.08462 24u laag $ 0.095413 $ 0.095413 $ 0.095413 24u hoog 24u laag $ 0.08462$ 0.08462 $ 0.08462 24u hoog $ 0.095413$ 0.095413 $ 0.095413 Hoogste prijs ooit $ 5.37$ 5.37 $ 5.37 Laagste prijs $ 0.04425999$ 0.04425999 $ 0.04425999 Prijswijziging (1u) -1.01% Prijswijziging (1D) -7.69% Prijswijziging (7D) -17.47% Prijswijziging (7D) -17.47%

League of Kingdoms (LOKA) real-time prijs is $0.087614. De afgelopen 24 uur werd er LOKA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.08462 en een hoogtepunt van $ 0.095413, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LOKA hoogste prijs aller tijden is $ 5.37, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.04425999 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LOKA met -1.01% veranderd in het afgelopen uur, -7.69% in de afgelopen 24 uur en -17.47% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

League of Kingdoms (LOKA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 3.96M$ 3.96M $ 3.96M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 43.81M$ 43.81M $ 43.81M Circulerende voorraad 45.17M 45.17M 45.17M Totale voorraad 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van League of Kingdoms is $ 3.96M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LOKA is 45.17M, met een totale voorraad van 500000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 43.81M.