The Life Changing Green Pill (LCP) is a revolutionary crypto project that blends humor, virality, and the raw energy of meme culture with a strong focus on community-driven growth. Inspired by the "red pill vs. green pill" narrative, LCP invites users to choose a path of fun, chaos, and financial potential. It doesn't take itself too seriously, yet it creates real engagement through relatable content, decentralized ideals, and a passionate holder base that drives its momentum forward. Officiële website: https://lcpproject.io/

LCP (LCP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor LCP (LCP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 35.02K $ 35.02K $ 35.02K Totale voorraad: $ 17.99M $ 17.99M $ 17.99M Circulerende voorraad: $ 17.99M $ 17.99M $ 17.99M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 35.02K $ 35.02K $ 35.02K Hoogste ooit: $ 0.00936361 $ 0.00936361 $ 0.00936361 Laagste ooit: $ 0.001514 $ 0.001514 $ 0.001514 Huidige prijs: $ 0.00194714 $ 0.00194714 $ 0.00194714 Meer informatie over LCP (LCP) prijs

LCP (LCP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van LCP (LCP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LCP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LCP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LCP begrijpt, kun je de live prijs van LCP token verkennen!

Prijsvoorspelling van LCP Wil je weten waar je LCP naartoe gaat? Onze LCP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LCP token!

